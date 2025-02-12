صرف مساعدات مالية وعينية لـ80 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بالحالات الإنسانية، والتي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري مديريات الصحة والتموين، والدكتور محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

في بداية اللقاء، رحب محافظ المنوفية بالحضور مقدماً خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، معرباً عن سعادته بتلك اللقاءات، ومؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة، موجهاً مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم لقاء أخر موسع لتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.



وسلم اليوم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تضمنت "لحوم ومواد غذائية وكوتشيات وبطاطين" لـ80 حالة من الحالات الإنسانية بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية وتخفيف العبء عن كاهلهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

وخلال اللقاء حرص المحافظ على الاستماع لكل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتحويل 16 حالة مرضية إلى مستشفيات المخ والأعصاب ورمد وحميات منوف ورمد شبين ومستشفى السادات وتلا وأشمون والتأمين الصحي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لهم، كما كلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 21حالة لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وكذا استخراج كروت خدمات متكاملة لعدد من ذوى الهمم، كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 23 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، ووجه المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 13 حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.



وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه علي استمرار التواصل الدائم مع جموع أهالي وأبناء المحافظة، وأعرب المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للمحافظ لدعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم، مثمنين جهوده في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

جانب من اللقاء