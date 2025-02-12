"متبقيات المبيدات" ينظم ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري محصول العنب

كتبت أسماء نصار

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري العنب لمناطق السادات والنوبارية ومركز بدر، حول متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير العنب في مصر.

قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنه تم عقد ورشة العمل، لتقديم الدعم الفني والإرشادي دعماً للفئات الصغيرة والمتوسطة من المنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

واضافت أن ورشة العمل جاءت بمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي حيث استهدفت رفع قدرات منتجي ومصدري محصول العنب بمناطق السادات والنوبارية ومركز بدر لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً، مشيرة إلى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل بما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

واضافت عبداللاه، أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري محصول العنب بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل وهو ما يزيد من كفائة جودة وسلامة إنتاج هذا المحصول مما يؤدي إلى زيادة الكفائة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من العنب بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية.

وأكدت مدير المعمل على دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال إجراء كافة الاختبارات التي يتم طلبها وفقاً لمتطلبات كافة الأسواق الدولية وإصدار الشهادات المعتمدة من المعمل ومدى ثقة هذه الأسواق في نتائج المعمل نظراً لخبراته وجودة نتائجه واعتماده من ثلاث جهات دولية مختلفة.

وشملت ورشة العمل عدة محاضرات، تضمنت أهم الآفات التي تصيب العنب وطرق مكافحتها، فضلا عن توضيح أهمية الاستخدام المسئول للمبيدات وأثر متبقيات المبيدات على الصادرات الزراعية وطرق وأساليب سحب العينات كما تم عرض منظومة تكويد المحاصيل بمحاضرة الحجر الزراعي ودوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات وفتح أسواق جديدة.

وتعد هذه الورشة هي الأولى لمحصول العنب التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر والسادسة في مجال دعم الصادرات الزراعية، حيث شارك فيها أكثر من 60 مشارك من ممثلي الشركات المنتجة والمصدر لمحصول العنب من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية والصناعات الغذائية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لدعم الفئات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي بالتعاون جميع الجهات العاملة في قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي.