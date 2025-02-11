رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: نصدر 6 ملايين طن خضروات وفاكهة سنويا

كتب هشام عبد الجليل

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دياب، بشأن قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار منشور رقابي بحظر تصدير النباتات الطبية والعطرية إلا بعد ثبوت خلوها من متبقيات المبيدات والأدوية رغم وجود عدد من الدول تسمح بدخول هذه النباتات حتى ولو كان بها نسب معينة من هذه المتبقيات.

وأعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، إلى أنه فيما يخص مضمون طلب الإحاطة تم حله، مطالبا ضرورة أن تكون هناك حملة إعلانية لتوعية المزارعين بهذا الأمر.

وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: "نصدر 6 ملايين طن محاصيل وخضروات وفاكهة سنويا، والمجلس التصديري نظم حملات توعية للحفاظ على حجم التصدير، والتوسع في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، والعمل على التوعية طوال الوقت، متسائلا عن دور الإرشاد الزراعي في هذا الصدد.

وعقب النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، على ضرورة التوعية بالوسائل الحديثة التي تتناسب مع العصر الحالي والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، لافتا إلى دور اللجنة في المطالبة بزيادة البند المخصص للتوعية والحملات الدعائية في الموازنة العامة للمجلس.