فيتامين ب.. تناوله فى هذا التوقيت وبهذه الطريقة لفائدة أكبر

كتبت مروة محمود الياس

فيتامين ب بأنواعه المختلفة أحد أهم الفيتامينات المسئولة عن تعزيز عمل الأعصاب والطاقة الكاملة للجسم، هي مجموعة من الفيتامينات تتألف من ثمانية فيتامينات كاملة قابلة للذوبان في الماء تلعب دورًا هامًا وكبيرًا في عملية التمثيل الغذائي والعمليات الأيضية في صحة الإنسان وجسمه.

فوائد فيتامين ب



تقرير نشر في موقع consensus أوضح أن فيتامين ب له الكثير من الفوائد الصحية، والتي من بينها تعزيز الوظائف الإدراكية والعقلية والأعصاب والإشارات العصبية والنواقل، فضلاً عن إمكانية تقليل الإجهاد التأكسدي، كما أنه يحسن من التمثيل الغذائي وامتصاص الطعام وتعزيز مستويات الطاقة على مدار اليوم.

يساعد أيضًا فيتامين ب على تحسين الأداء البدني وتقليل حالة التعب العام، وقد أظهرت دراسة أن تناول فيتامين ب المركب يمكن الرياضيين من تحمل التمارين الرياضية القاسية، كما أنه يجعلك تشعر بالتعب بعد فترة طويلة من التعرض للجهد.

أفضل توقيتات تناول فيتامين ب المركب



هذا الفيتامين يفضل تناوله في الصباح، هكذا أشارت الأبحاث وأكدت، لأنَه مسئول بشكل كبير عن تعزيز العملية الغذائية وتمثيل الغذائي وزيادة مستويات حمض الفوليك والريبو فلافين في الجسم. وبالتالي، فإن تناول فيتامين ب مبكرًا في الصباح يساعد على تعزيز مستويات الطاقة على مدار اليوم.

هناك فوائد أخرى لتناول فيتامين ب في بداية اليوم، وهي زيادة القدرة على التحمل، كما أنه يحافظ على نسب السكر في الدم منضبطة بشكل كبير، كما يحسن من الصحة العامة على مدار اليوم، يجعل الإنسان قادرًا على بذل الجهد دون الشعور بالتعب السريع.

نصائح لا تفوتك عند تناول فيتامين ب



فيما نصح تقرير آخر نشر في موقع pharex بضرورة تذكر هذه النصائح عند تناول فيتامين ب:

- تناوله صباحًا مع كوب من الماء أو أثناء تناول وجبة الإفطار.

- لا تتناوله على معدة فارغة.

- تناوله مع فيتامين سى، لتعزيزالفائدة ولكن استشر طبيبك أولا.

- استشر طبيبك حول فيتامين ب المركب المناسب لحالتك الصحية وليس عشوائيًا.