اليوم السابع
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الأربعاء، 12 فبراير 2025 10:26 ص
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فصل التيار الكهربائى عن 6 مناطق فى شرق المنصورة الجمعة المقبل

الأربعاء، 12 فبراير 2025 09:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن 6 مناطق فى شرق المنصورة الجمعة المقبل محطة كهرباء - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن حى شرق المنصورة عن تنفيذ الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء فى يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 فبراير الجارى، وذلك بدءا من الساعة السادسة، وحتى التاسعة صباحا، وبناء عليه سيتم فصل التيار الكهربائى عن المناطق التالية: (منطقة عزبة الشال بالكامل، شارع الدراسات، مساكن الأوقاف، منطقة عزيزة الشناوى، جزء من مساكن الشناوى، حى شرق المنصورة).

وتهيب رئاسة حى شرق المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمنطقة التى تم ذكرها باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء؛ لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل والاستعداد المسبق.







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