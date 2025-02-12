شركة مياه دمياط وهيئة الإسعاف المصرية تنظم ورشة عمل الإسعافات الأولية ومبادئ إنقاذ الحياة

دمياط معتز الشربينى

أعلن المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط عن تنفيذ خطة تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور هيثم فرج المشد، مدير عام هيئة الإسعاف المصرية، حيث تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "أساسيات الإسعافات الأولية ومبادئ إنقاذ حياة" في مقر مركز التدريب الإقليمي بمحطة مياه العدلية، بمشاركة هيئة الإسعاف المصرية فرع دمياط.

وقد تم تنظيم هذه الورشة التي استمرت ليوم واحد، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية وكيفية إنقاذ حياة المصابين في حالات الطوارئ.

شملت الورشة العديد من الموضوعات عن هيئة الإسعاف المصرية،كيفية التعامل مع المصابين أثناء حوادث الطرق،كيفية تقييم درجات الوعي، كيفية فتح الممر الهوائي، تثبيت الفقرات العنقية والعمود الفقري بدون أدوات،كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بمختلف مراحله،تثبيت الكسور بدون أدوات،نبذة عن الجروح والنزيف والغرق،كيفية التعامل مع الحروق والإسعافات اللازمة لها،كيفية التعامل مع الغصة أو الاختناق،كيفية التعامل مع نزيف الأنف ،كيفية التعامل مع مرضى الأزمات القلبية والجلطات الدماغية ومرضى السكر

و ختاما،تم توزيع شهادات حضور للمشاركين في ورشة العمل تقديراً لجهودهم وحضورهم الفعّال. هذه الورشة تعد خطوة هامة نحو نشر الوعي وتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية والسلامة المهنية بين العاملين في مختلف القطاعات.



