اليوم السابع
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حصول برنامجين بصيدلة الإسكندرية على الاعتماد الدولى

الأربعاء، 12 فبراير 2025 12:31 م
حصول برنامجين بصيدلة الإسكندرية على الاعتماد الدولى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، منتسبى كلية الصيدلة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حصول برنامجي فارم دى وفارم دى- صيدلة إكلينيكية، على الإعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكي للتعليم الصيدلى، والتى تعد من أهم جهات الإعتماد الدولى فى مجال الصيدلة. 

وقدمت الدكتورة حنان جويلى عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة على تقديم كل سبل الدعم والمساندة، كما قدمت الشكر لفريق العمل بالكلية على الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز، والذى يؤكد وسعى الكلية الدائم لتقديم الأفضل لطلابها ومنتسبيها، وإلتزام الجامعة والكلية الراسخ بالإرتقاء بمستوى التعليم وتقديم برامج أكاديمية بمعايير عالمية.


 







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