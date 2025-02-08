رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمع الطبى وكليات العلوم الإنسانية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الدكتور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، اليوم السبت، كليات الجامعة لمتابعة انتظام سير الدراسة فى أول أيام الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، رافقه خلال الجولة الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.

تضمنت الجولة، تفقد كليات المجمع الطبى، ومجمع العلوم الإنسانية، وقاعات التدريس، والعيادات الخارجية، وأطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام العملية التعليمية داخل عدد من كليات الجامعة، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب بمختلف كلياتها. خلال جولته التقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية، مهنأ إياهم ببداية الدراسة الفصل الدراسي الثانى مؤكداً عليهم ضرورة المشاركة الفعالة والجادة فى الأنشطة الطلابية بغية صقل مهاراتهم والاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الكليات لطلابها، وموجهاً جميع الطلاب بضرورة الاجتهاد فى الدراسة العلمية والعملية وتعزيز طاقاتهم الإبداعية وتنمية مواهبهم ونشر التعاون فيما بينهم.

كما أكد على عمداء ووكلاء الكليات ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ورفع جداول المحاضرات للطلاب على المواقع الرسمية، وانتظام المحاضرات الفعلية والأونلاين فى موعدها المحدد، وتواجد كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمساعدة الطلاب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وأشاد بدورهم فى إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال جولته، العيادات الطبية والعيادات الخارجية بالمجمع الطبي واطمئن على تواجد الأطباء وهيئة التمريض، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لمرتادي العيادات.