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حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تتيح نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 12 فبراير 2025 05:15 م
حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تتيح نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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