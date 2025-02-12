حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تتيح نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة التضامن تعلن دعم طلاب الجامعات المصرية ضمن مشروع خطوة من التكافل إلى التمكين

وزير الخارجية والهجرة يلتقى بوزير خارجية كوت ديفوار

وزارة الصحة تكشف 6 رسائل هامة للوقاية من الفيروسات التنفسية الخطرة

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم جزر القمر فى مختلف المجالات

وزارة التعليم تتيح نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة

وزير العمل: دراسة تأسيس أكاديمية لمنح التراخيص الدولية لمزاولة المهن فى الخارج

وزارة الزراعة تشارك فى مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بإيطاليا

وزارة الأوقاف توفد 11 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان بعدد من الدول

وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجهز الشباب لسوق العمل

وزارة الأوقاف تمد النقل بالبدل بين المديريات الإقليمية حتى 20 فبراير

وزير التموين يبحث مع رئيس مركز معلومات الوزراء تطوير منظومة مراقبة الأسعار