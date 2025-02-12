اليوم السابع
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وزير العمل: دراسة تأسيس أكاديمية لمنح التراخيص الدولية لمزاولة المهن فى الخارج

الأربعاء، 12 فبراير 2025 04:05 م
وزير العمل: دراسة تأسيس أكاديمية لمنح التراخيص الدولية لمزاولة المهن فى الخارج جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس

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التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك.

 

وبحث الجانبان أهمية تبادل الخبرات، ودراسة مقترح بشأن مشروع لتأسيس أكاديمية لمنح التراخيص الدولية للكوادر المصرية المؤهلة لمزاولة المهن في الخارج، بحسب المعايير الدولية لكل دولة على حدة.

 

وكذلك التعاون فى الربط بين المرصد الخاص بالصندوق، مع قواعد بيانات الوزارة، بشـأن فرص العمل في الخارج والداخل.


حضر اللقاء شيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل، وائل عبدالصبور قطب مدير عام شؤون مراكز التدريب.


 







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وزارة العمل

صندوق تطوير التعليم

سوق العمل

فرص عمل بالخارج



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