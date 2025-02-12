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حركة حماس: نثمن مواقف مصر والأردن الرافضة لتهجير الفلسطينيين

الأربعاء، 12 فبراير 2025 12:35 م
حركة حماس: نثمن مواقف مصر والأردن الرافضة لتهجير الفلسطينيين غزة - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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ثمنت حركة حماس مواقف مصر والأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني، والتأكيد أن هناك خطة عربية لـ إعمار غزة دون تهجير أهلها.

تعتبر حركة حماس الموقف الأردني امتدادًا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية الفلسطينيين وإنهاء قضيته العادلة.

وثمنت حماس مواقف الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها  لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية حقوقه الوطنية، مؤكدة: أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

 







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