ملك الأردن يؤكد موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين.. انفوجراف

وكالات

قال العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، إنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في البيت الأبيض، موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد الملك عبد الله في سلسلة منشورات على منصة إكس عقب لقاء ترامب، أن موقف الأردن ضد تهجير الفلسطينيين "هو الموقف العربي الموحد".

وتابع: "أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار".

وشدد ملك الأردن على وجوب أن "تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".

وأكد الملك عبد الله الثاني، أن "السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، معتبراً أن "هذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة".

ومضى قائلاً: "الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة"، معرباً عن تطلعه لـ"استمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار".

وأوضح ملك الأردن، أنه "أكد أهمية العمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها".



