وزير الخارجية الأردني: مصر لديها خطة لإعمار غزة دون تهجير أهلها والأردن يؤيد ذلك

قال أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردني، إن مصر لديها خطة لإعمار غزة دون تهجير أهلها والأردن يؤيد ذلك، وذلك خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح وزير الخارجية الأردني، أن لقاء ملك الأردن والرئيس ترامب جاء في وقت مهم لطرح أفكار أخرى حول إعمار غزة، مؤكدا أن الموقف الأردني والمصري موقف واحد يرفض التهجير ويطالب بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وشدد على أن الأردن قدم أفكارا تستند إلى الموقف الأردني المصري الفلسطيني الثابت الملبي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن القمة العربية القادمة ستكون محطة للتأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "نحن نتصدى للمخطط الإسرائيلي وأظهرنا للعالم حقيقة ما يجري على الأرض".