اليوم السابع
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الأربعاء، 12 فبراير 2025 11:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم "العروب" شمال الخليل

الأربعاء، 12 فبراير 2025 11:00 ص
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم "العروب" شمال الخليل قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عقب اقتحامها، للمرة الثانية مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، فى خرق جديد لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وانتشرت في أحيائه وحاراته، ووزعت منشورات تهديد للمواطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، فجر اليوم، وهدمت منزلا مأهولا، وداهمت عشرات المنازل، واحتجزت واعتقلت عددا كبيرا من المواطنين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

كما داهمت العيادة الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وكسرت أبوابها ومحتوياتها وحولتها إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية الولجة شمال غرب بيت لحم (جنوب الضفة) .

وأفاد المجلس القروي في الولجة بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الولجة، وتمركزت في منطقة عين جويزة شمال شرق القرية، التي يهدد الاحتلال بهدم العشرات من منازلها.







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قوات الاحتلال الإسرائيلي

خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار

مخيم العروب شمال الخليل

الضفة الغربية



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