الاحتلال الإسرائيلى يواصل خرق الهدنة.. نسف مساكن غرب رفح ومداهمة مخيم بالخليل

وكالات

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلى في مخيم العروب بمدينة الخليل شمالي الضفة الغربية، ضمن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في مخيمات الضفة ومدنها في الأسابيع الأخيرة.

كما بدأت جرافات الاحتلال بهدم منزل في مدخل المخيم، بالإضافة إلى احتجاز قوات الاحتلال عددا كبيرا من الفلسطينيين.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي على بلدة الشوكة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان قد هاجم مستعمرون إرهابيون، مزارعين فلسطينيين في منطقة وادى قانا، قرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية ديراستيا، عبد الرحيم زيدان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، "إن مجموعة من المستعمرين اعتدت على عدد من المزارعين، وعبثت بممتلكاتهم، وحاولت سرقتها، مضيفا أن المزارعين تمكنوا من صد المستعمرين، ورفضوا مغادرة أراضيهم.

وأضاف زيدان أن المزارعين في وادي قانا يتعرضون باستمرار لمضايقات واعتداءات المستعمرين، الذين يقومون بتخريب ممتلكاتهم ومعداتهم الزراعية والاستيلاء عليها، في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستعمرون الإرهابيون وقوات الاحتلال 2161 اعتداءً خلال شهر يناير 2025، منها 1786 اعتداءً نفذها جنود الاحتلال، و375 اعتداءً نفذها مستعمرون، تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.