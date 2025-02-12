الوطنية للانتخابات تستقبل مجموعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعى

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء، مجموعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعى بمقر الهيئة، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة للتعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اللقاء أن الهيئة لا تألو جهدا فى نشر الثقافة الانتخابية مضيفًا أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة بغية توصيل رسالتها فى هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين على اختلاف ثقافتهم و شرائحهم العمرية.

وقدم القاضى احمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات عرضا تقديميا عن الهيئة تناول خلاله نشأتها و تشكيلها و طبيعة عملها وآليات عملها بالانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما يخص المصريين بالخارج، كما استعرض خلاله الاستحقاقات الدستورية التى قامت الهيئة بتنظيمها منذ نشأتها.



وحرص القاضى احمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى على تلقى أسئلة واستفسارات صناع المحتوى والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات، وابراز دورهم فى توعية متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعى عن دور الهيئة فى ادارة الاستحقاقات الانتخابية، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطنى وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم فى استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

من جانبهم عبر الحضور من صناع المحتوى عن سعادتهم باللقاء والمعلومات التى تضمنها العرض التقديمى لدور الهيئة وآليات العمل بها مما دعى لاعتبارهم سفراء الهيئة للتوعية عبر منصات التواصل الاجتماعى تمهيدا للتعاون المشترك بينهم وبين الهيئة فى ذلك الشأن.