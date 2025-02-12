اليوم السابع
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المتحدثة السابق للخارجية الأمريكية: ما حدث في غزة كان مؤلما ومدمرا لي

الأربعاء، 12 فبراير 2025 12:24 ص
المتحدثة السابق للخارجية الأمريكية: ما حدث في غزة كان مؤلما ومدمرا لي المتحدثة الرسمية السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية
ماجد تمراز

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قالت المتحدثة الرسمية السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية للمنطقة العربية، هالة غريط، إن ما حدث في غزة ورغم دورها ومنصبها بالخارجية الأمريكية، كان مؤلم ومدمر لها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc": "ما حدث في غزة، أظهر تواطؤ الولايات المتحدة  في المذابح والقنابل التي توجه للأطفال، وحذرت القيادات في واشنطن بأن هذا الطريق خرق للقوانين الدولية والأمريكية نفسها".

وتابعت: "قلت أن ما يحدث سيتسبب في دورة من العنف بالمنطقة، وبالتأكيد لم يكن من الممكن أن أكون جزءً من هذه السياسة، فأنا كنت أرغب أن نقوم بتطوير ودعم السلام بالمنطقة".

وقالت: "كنت أقسم على الدفاع على القانون والدستور الأمريكي، وبسبب هذا القسم استقلت من منصبي، لأن هذه السياسة انتهاك للقانون الأمريكي، فأنا إنسانة وأم، وكنت أرى التدمير بعيني وهذا الأمر غير مقبول".

وأضافت: "تحدثت مع بعض الزملاء، وبالنسبة لي كان الأمر مدمرا، لأنني رأيت أشخاص، يبدو أنهم جيدين، يقولون أن دورهم ليس بهذه الأهمية من أجل وقف ما يحدث".







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