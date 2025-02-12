الجيش الإسرائيلى يعلن بقاء قواته بجنوب لبنان بعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بقاء قواته فى جنوب لبنان بعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى - فى تغريدة دونها عبر حسابه على منصة "إكس" - : "القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء فى جنوب لبنان بعد تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان"، بحسبما أوردت صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية.

وكانت قد قالت تقارير عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال لقائهما تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلى من لبنان لعدة أسابيع.

وأشارت القناة إلى أنه "تم تقديم أدلة للأمريكيين على أن الجيش اللبنانى لم ينفذ انتهاكات حزب الله. وتعتقد إسرائيل أن واشنطن ستسمح بالتمديد لمنع المنظمة الإرهابية من العودة إلى الحدود".

وفى الثانى من فبراير الجارى، وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى هو أول مسئول يزور الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب.