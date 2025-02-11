القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو طلب من ترامب تمديد بقاء الجيش في 5 نقاط حدودية بجنوب لبنان

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ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم تمديد انتشار الجيش الإسرائيلي، بينما يفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها من لبنان في ثمانية أيام.



وقالت القناة إن إسرائيل تزعم أن الجيش اللبناني غير مُنتشر بشكل فعال ، ولا يمنع حزب الله من إعادة تنظيم صفوفه، وأن حزب الله يهدف إلى العودة إلى منطقة الحدود بمجرد رحيل الجيش الإسرائيلي.



وتسعى إسرائيل إلى إبقاء الجيش عند خمس نقاط حدودية رئيسية لتمكين الحفاظ على منطقة عازلة، كما يقول تقرير القناة.



ويضيف التقرير أن مورجان أورتاجوس، مبعوث ترامب، الذي زار العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة الماضي، قام بجولة في منطقة الحدود مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي ورئيس القيادة الشمالية أوري جوردين خلال مطلع الأسبوع.