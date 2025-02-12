اعتماد أول وحدة صحية فى الإسكندرية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حصول وحدة صحة دنا القديمة بمنطقة شرق الطبية على الاعتماد الرسمي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، لتصبح بذلك أول وحدة صحية معتمدة في الإسكندرية.

يأتي هذا الإنجاز نتاج تعاون و جهد متواصل من جميع الادرات المعنية بمديرية الشئون الصحية و تحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الشئون الوقائية و الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة شرق الطبية وبمشاركة إدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتورة منى عز الدين وادارة الجودة تحت إشراف الدكتورة ريم محمود غانم وبالتعاون المتناغم بين جميع الادارات في مديرية الشئون الصحية و منطقة شرق الطبية:

الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والصيدلة والمعامل والتمريض والرعاية الحرجة والعاجلة ومركز المعلومات وطب الأسنان وتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والعلاج الطبيعي والتطعيمات والأمراض المتوطنة والتدريب والهندسة والحوكمة والثقافة الصحية والموارد البشرية و الشئون المالية و الادارية.

ويعكس هذا الاعتماد التزام وزارة الصحة والسكان بتطبيق أعلى معايير الجودة في المنشآت الصحية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي.

كما تتقدم الدكتورة غادة ندا بالشكر و التقدير لفريق العمل بوحدة دنا القديمة و جميع الادارات المعنية على المجهود المبذول والتعاون المثمر و أوضحت ان ذلك يعد خطوة أساسية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى طبقاً للمعايير الوطنية المعتمدة عالمياً كما أكدت على ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد الفترة القادمة من أجل اعتماد المزيد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية.