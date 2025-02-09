نجاح جراحة دقيقة فى قلب طفلة عمرها 8 سنوات بمستشفى برج العرب المركزى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى برج العرب المركزي في إجراء جراحة دقيقة في القلب لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حيث كشف الدكتور وليد مختار مدير مستشفي برج العرب العام عن نجاح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى برج العرب المركزي في إجراء جراحة دقيقة لتقشير الغشاء البلوري لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وذلك بعد معاناتها من تجمعات صديدية بالغشاء البلوري أدت إلى انحسار شديد في الرئة اليمنى (White Lung)، وعدم استجابتها للعلاج بالأنابيب الصدرية.

جاء ذلك تحت رعايه الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية و الدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، وفى ظل الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة مع تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وقد تم تحضير الطفلة بعناية للجراحة مع توفير مشتقات الدم اللازمة وتجهيز العناية المركزة للأطفال لاستقبالها بعد الجراحة،و أجريت الجراحة بنجاح، حيث خرجت الطفلة من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وتم فصلها بنجاح عن جهاز التنفس الصناعي داخل العمليات، ثم استكملت رحلة العلاج بوحدة العناية المركزة حتى تحسن حالتها الصحية وخرجت بعد استقرار حالتها و تعافيها.

وقد ضم الفريق الطبي القائم على الجراحة كلًّا من:

دكتور محمود مغازي طبيب جراحة قلب وصدر بالمستشفى

دكتور أحمد السيد طبيب جراحة قلب وصدر بالمستشفى

دكتور وليد مختار استشاري التخدير ومدير المستشفى

دكتورة نورهان مشالي طبيبة تخدير بالمستشفى

دكتورة مروة علي أخصائي الأطفال ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى

وأشادت الدكتورة "غادة ندا"، بالفريق الطبي لسرعة استجابتهم ومهارتهم الفنية في التعامل مع الحالة، مؤكدة أن مثل هذه النجاحات تعزز ثقة المجتمع فى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات العامة ،مشددة على ضرورة استمرار العمل لتحقيق المزيد من التطور في مجال الرعاية الصحية، بما يضمن سلامة المرضى مع تقديم خدمة طبية متكاملة بأعلى جودة.