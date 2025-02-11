وكيل تعليم الوادى الجديد يشدد على المتابعة اليومية للمدارس

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

عقد الدكتور سامى فضل مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع أقسام المتابعة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بحضور وليد المناخلى وكيل المديرية، وإدارة المتابعة وتقويم الأداء، وخلال اللقاء ناقش مدير المديرية سير العمل بإدارة المتابعة ودورها الهام والحيوى فى العملية التعليمية وتطويرها.

وأكد فضل على أهمية دور المتابعة فى رصد الإيجابيات بالمدارس وكافة السلبيات من الناحية التعليمية وإجراءات الأمن والسلامة وحال وجود أي معوقات تعرقل العملية التعليمية يتم حلها على الفور بما فيه مصلحة الطلاب والعاملين، للارتقاء بمستوى الأداء والنهوض بالعمل، ووجه بإعداد تقرير أسبوعى دورى لما تم من أعمال، وما سيتم ليتسنى تنظيم العمل وانضباطه.