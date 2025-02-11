وظائف للمعلمين بالخارج.. 100 فرصة عمل بمؤسسة تعليمية عربية براتب 40 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

استمرارا لجهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل فى الخارج للعمالة المصرية، فى مختلف التخصصات، أعلنت الوزارة عن 100 فرصة عمل جديدة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وذلك بمرتب شهرى يعادل 40 ألف جنيه مصرى.

· الوظائف المطلوبة هي:

- 20 مدرس لغة إنجليزية.

- 20 مدرس لغة عربية.

- 20 مدرس رياضيات.

- 20 مدرس فيزياء.

- 20 مدرس كيمياء .

· شروط الالتحاق بتلك الفرص للتقديم عليها:

- لا يقل سن المتقدم عن 28 سنة.

- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي مناسب.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة.

· مميزات توفرها جهة العمل:

- مدة العقد سنتين.

- راتب يعادل 40 ألف جنيه.

- توفير السكن والمواصلات والتأمين الصحى.

· يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل التالى: Labour@Labour.gov.eg ، وذلك اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق 10 فبراير 2025 ولمدة أسبوعين.

وتأتى تلك الفرص تلبيةَ لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات في شهر مايو 2025 أونلاين، وتوفر المؤسسة السكن والمواصلات والتأمين الصحى.