اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 01:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030..

وزيرة التضامن: الضمان الاجتماعى مبنى على أسس التنمية البشرية

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:16 م
وزيرة التضامن: الضمان الاجتماعى مبنى على أسس التنمية البشرية الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة - بتول عصام - تصوير حسين طلال

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قالت الدكتور مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع الضمان الاجتماعى مبنى على أسس تنمية بشرية، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030، واستراتيجية حقوق الإنسان والحماية الاقتصاية والاجتماعية، يبدأ من خلاله المواطن المصرى بالحماية وينتهى بالتمكين كما أن غالبية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من النساء، موضحًا أن هناك مرونة فى دخول وخروج الأسر، بما يساهم على ضمان حمايتهم الاجتماعية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى الأول للإدارة والابتكار فى الضمان الاجتماعي فى نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذى تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمشاركة ممثلى 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد جبران، وزير العمل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ويهدف المؤتمر، إلى تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعى والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالى والتى ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

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اللواء جمال عوض

مؤتمر التموين (2)
صورة تذكارية

 
مؤتمر التموين (4)
الحضور

مؤتمر التموين (5)
المؤتمر الدولى للإدارة والابنتكار

مؤتمر التموين (7)
الحضور

مؤتمر التموين (8)
جانب من المؤتمر

مؤتمر التموين (9)
الحضور

مؤتمر التموين (10)
خلال فعاليات المرتمر

مؤتمر التموين (11)
وزيرالصحة

مؤتمر التموين (12)
الدكتورة مايا مرسى

مؤتمر التموين (13)
وزيرالصحة

 
مؤتمر التموين (18)
وزيرة التضامن الاجتماعي

مؤتمر التموين (19)
الدكتور خالد عبد الغفار

مؤتمر التموين (20)
كلمة وزير الصحة

مؤتمر التموين (21)
خلال المؤتمر

مؤتمر التموين (23)
وزير الصحة

 
مؤتمر التموين (25)
الدكتورة مايا مرسى

مؤتمر التموين (26)
الحضور
 






مشاركة

وزير الصحة

نائب رئيس مجلس الوزراء

المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي

هيئة التأمينات

مؤتمر الابتكار فى الضمان الاجتماعى

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

اللواء جمال عوض

التأمينات الاجتماعية



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