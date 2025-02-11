اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:04 م
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بدء فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 10:42 ص
بدء فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة و بتول عصام - تصوير حسين طلال

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بدأت منذ  قليل فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى ، المقام بالقاهرة و الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمشاركة ممثلي 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد جبران، وزير العمل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويهدف المؤتمر إلي تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

ويُعد المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الدول و الاطلاع على التجارب الابتكارية في أنظمة الضمان الاجتماعي ،كما يستقطب مجموعة متميزة من المتحدثين من المنظمات الاقتصادية العالمية وصانعى السياسات وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة ومن المقرر ان يناقش المؤتمر أنظمة التقاعد والتي ستناقش الابتكار في الضمان الاجتماعي المصري ، وتطور الحوكمة والإدارة لبناء مؤسسات ضمان اجتماعي مبتكرة و مرنة ، وسرعة الاستجابة في تقديم الخدمات فضلًا عن توليد حلول مبتكرة لا سيما في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى استعراض التجارب الابتكارية للدول المشاركة و إعداد ورش العمل التعليمية حول الابتكار .

 







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وزير الصحة

نائب رئيس مجلس الوزراء

المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي

هيئة التأمينات



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