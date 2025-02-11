وزارة الزراعة: تحليل أكثر من 32 ألف عينة سلع غذائية بمعمل متبقيات المبيدات

كتبت أسماء نصار

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي عدد العينات التي حللها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لـ مركز البحوث الزراعية خلال شهر يناير الماضى وتجاوزت 32 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنشطة وإنجازات المعمل خلال شهر يناير الماضي، لافتة إلى أن من تحقق من جهود يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية.

وأضافت مدير المعمل، أنه تم خلال شهر يناير تحليل عدد عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 6600 ألف عينة، كذلك تم تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت 6800 عينة تقريبا، في حين قام المعمل بتحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 17800عينة تقريبا بنسبة قدرت بحوالي 56% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بالمعمل خلال الشهر السابق.

وأوضحت، تم خلال يناير الماضي أيضا اختتام البرنامج التدريبي الدولي حول: طرق وتقنيات فحص وتقدير الهيدروكربونات العطريه متعددة الحلقات فى الأغذية والزيوت، لمتخصصين من دولة السنغال، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة.

وأكدت مدير المعمل، استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومتابعة الإستعداد بجميع أقسام المعمل لزيارات جهات التفتيش لتجديد الاعتماد الدولي لمواصفة الايزو، كذلك تم تكريم الباحثين الذين قاموا بنشر أبحاث ذات جودة علمية بمجلات دولية ذات معامل تأثير عالي ومرتفع تشجيعاً لهم وتحفيزاً لجميع الباحثين بالمعمل.

وقالت مدير المعمل، أه تم المشاركة أيضا في ورشة عمل فى إطار المشروع المبرم بينهم وبين معهد القومى للمعايرة، كذلك تم المشاركة فى الندوة الدولية، حول: الإدارة المتكاملة للآفات الحشرية الغازية، والتي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية وكلية الزراعة بجامعة القاهرة وكذلك المشاركة في المنتدى الثقافى العلمى السادس لمركز البحوث الزراعية حول: "الصحة النباتية فى إطار منظومة الأمن الغذائي".