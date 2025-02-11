اليوم.. انطلاق المنتدى السابع لمركز البحوث الزراعية

كتبت ـ أسماء نصار

يعقد اليوم الثلاثاء المنتدى السابع الذى ينظمه مركز البحوث الزراعية تحت عنوان "الابتكار المصرى: المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء" في إطار قضية الأمن الغذائي، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و يستضيف المنتدي عددا من العلماء والباحثين في المؤسسات العلمية والمراكز البحثية الوطنية وعمداء الكليات ومعاهد و معامل مركز البحوث الزراعية بالإضافة إلى شباب الباحثين.

أوضح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المنتدي، أن مركز البحوث الزراعية يسعى جاهدًا لاستضافة الخبراء والعلماء الدوليين للاستفادة بخبراتهم ونقلها على مستوى واسع يستفيد منها شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومنها كان التركيز فى هذا المنتدى السابع مناقشة موضوع هام وحيوى فى القطاع الزراعى، حيث يركز على التقنيات الحديثة فى مكافحة الآفات الزراعية باستخدام كيمياء الليزر، بما يسهم فى تعزيز الصحة النباتية، وحماية البيئة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وذلك فى ضوء التحديات البيئية والصحية الناجمة عن استخدام المبيدات التقليدية.

ويتناول المنتدى عدة موضوعات مهمة تتعلق بأهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات الزراعية، من بينها التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات باستخدام كيمياء الليزر و دور البحث العلمي في تعزيز الصحة النباتية وزيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثيرات الضارة للمبيدات التقليدية على البيئة وصحة الإنسان و محاضرة رئيسية يقدمها عالم دولي بارز.

ويستضيف المنتدى الدكتور محمود هاشم عبدالقادر، أستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بمعهد علوم الليزر بجامعة القاهرة، ويُلقي محاضرة بعنوان: "الابتكار المصري: المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء في إطار قضية الأمن الغذائي".

ويعد الدكتور محمود هاشم عبدالقادر من العلماء البارزين في مجال كيمياء الليزر، حيث حصل على العديد من الجوائز والتكريميات.

أوضح الدكتور علي اسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، أن هذا المنتدى يعكس التزام مركز البحوث الزراعية بدعم الابتكار وتطوير الحلول العلمية لمواجهة تحديات الزراعة، ويشكل فرصة مهمة للباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعي للاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال والوصول بمناقشات علمية تسهم في حل مشاكل الزراعة المصرية ورفع الإنتاج الزراعي وجودة المنتج ودعم الصادرات الزراعية في ظل الازمات العالمية وتغير المناخ.

يأتي المنتدى ضمن جهود مركز البحوث الزراعية لتسخير البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة في خدمة القطاع الزراعي، حيث يشكل المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء أحد الابتكارات الرائدة في مجال مكافحة الآفات الزراعية بطرق صديقة للبيئة، مما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام لمصر والعالم.