المركزي للزراعة العضوية يطلق أول دوراته التدريبية لتأهيل العاملين بشركات مدخلات الإنتاج العضوي

كتبت أسماء نصار

أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية، عن انطلاق أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين بمجال مدخلات الزراعة العضوية، وذلك فى إطار جهود تعزيز الزراعة العضوية في مصر.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، وتسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يضمن جودة المنتج النهائي، ويفتح آفاقًا جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.

أكد الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل، أن الدورة التدريبية تشمل محاور أساسية تتناول الإطار القانوني للزراعة العضوية، وأساليب الإنتاج، وطرق التخزين والتداول والنقل، إضافةً إلى الاشتراطات الخاصة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية. كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية حول إدارة التربة وتعزيز خصوبتها، وأهم ممارسات المكافحة الحيوية تحت نظم الزراعة العضوية، وضوابط استخدام المدخلات العضوية.

وطالبت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين المهتمين بالتسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مؤكدةً استمرار انعقادها بشكل دوري على مدار العام

ويعد التوسع في الزراعة العضوية أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحظى المنتجات العضوية بقبول واسع في الأسواق الدولية، نظرًا لمطابقتها للمعايير البيئية والصحية كما تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الآمنة والمستدامة، مما يدعم مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة العضوية.

وفي هذا السياق، أكد القائمون على البرنامج التدريبي أن تأهيل العاملين في هذا المجال من شأنه تحقيق طفرة في الإنتاج العضوي المصري، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الزراعية.

