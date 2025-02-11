اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن مدرات البول.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:48 م
هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن مدرات البول.. اعرف التفاصيل مدرات البول
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء، إن مدرّات البول هى أدوية تساعد على تقليل تراكم السوائل فى الجسم، ومعظمها يساعد الكلى على التخلص من الأملاح والماء من خلال البول وهو ما يقلل من كمية السوائل المتدفقة عبر الأوردة والشرايين، وينتج عنه انخفاض ضغط الدم، وبالتالى تعتبر مدرات البول علاج شائع لارتفاع ضغط الدَّم.​

وتابعت هيئة الدواء، أن مدرات البول لا تستخدم فى حالات الجفاف الشديد أو انقطاع البول أو عند وجود موانع لأي نوع من مدرات البول وفى حالات الحساسية لأي من الأدوية المدرة للبول، وكمان بيُمنع استخدامها في حالة الخلل الشديد فى الأملاح ويجب عدم تناولها حتى يتم تصحيح نسبة هذه العناصر.​

وأوضحت أنه يوجد عدد من أنواع مدرات البول وتحتوى بعض أقراص مدرات البول على أكثر من نوع، وبعضها الآخر بيجمع بين أحد مدرّات البول ودواء آخر لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

واستكملت أن الطبيب يحدد النوع الأنسب لكل مريض بناء على حالته الصحية.

 







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الصحة

هيئة الدواء

مدرات البول

ضغط الدم



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