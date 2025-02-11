هيئة الدواء تكشف آليات مساعدة المصابين بالصرع.. التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات مساعدة الشخص المصاب بالصرع، وتتضمن:

​-إخلاء المحيط: الحرص على إبعاد الشخص عن أي أدوات أو عوامل خطورة.​

-الانخفاض: مساعدة الشخص على الجلوس أو الاستلقاء بتأنّ على الأرض.​

-الاستدارة: تنفس المريض بيتحسّن لو استلقى على جانبه، ويجب توجيه فم المريض نحو الأرض للتأكد من عدم دخول لعابه في مجرى الهواء.​

-حماية الرأس: ضع شيئًا ناعمًا لينا تحت رأسه.​

-تجنّب الاختناق: عدم وضع أي شيء في فم المريض، فقد يكسر المريض أسنانه أو يختنق في حال وجود أي شيء في فمه أثناء النوبة.​

-عدم تقييد حركة المريض: عدم منع المريض من الحركة لأن ده بيزيد من انزعاجه وممكن يؤدي لإصابته.​

-مراعاة الوضع: الطلب من الأشخاص المحيطين بالمريض واللي مش قادرين يساعدوه، الابتعاد عنه وإعطائه متنفسًا، وبقاء الأشخاص المختصين فقط أو من يستطيع مساعدته إلى جانب المريض حتى انتهاء النوبة وشرح ما جرى له بعبارات بسيطة.​