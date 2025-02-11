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مهندسون وفنيون وسائقون.. 2305 فرص عمل بالخارج بمرتبات تصل إلى 72 ألف جنيه

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 10:54 ص
مهندسون وفنيون وسائقون.. 2305 فرص عمل بالخارج بمرتبات تصل إلى 72 ألف جنيه محمد جبران وزير العمل
كتبت آية دعبس

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تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم على 2305 فرصة عمل فى 23 تخصصا بإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية، برواتب تبدأ من 28 ألف جنيه وتصل إلى 72 ألف جنيه مصرى، حسب المهنة.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المطلوبة هى:

- 400 نجار مسلح.

- 400 حداد مسلح.

- 400 مبيض محاره.

-  200 نقاش.

- 100 كهربائي.

- 700 عامل عادى.

- 40 سائق معدات ثقيلة "تركتر - حفار - نساف - تريلا".

-  4 فنيين جودة خرسانة.

-  2 كهربائي محطات.

- 4 مشغل محطات خرسانة.

- 6 مشغل محطات بامب.

- 3 ميكانيكي محطات.

- 6 فني مختبر .

- 4 فنيين تربة المعمل خرسانة.

- 1 مهندس برامج خبرة من "5- 10 عام".

- 3 ميكانيكي معدات ثقيلة.

- 6 مهندس مدني.

- 4 مهندس تكاليف خبرة من "5- 10 عام".

- 5 محاسبين خبرة بشركات المقاولات.

- 2 فني شبكات تقنية.

- 6 It

- مدخل بيانات.

- 6 أمين مخزن.

- 3 ميكانيكي هيدروليك.

 

ومن المقرر أن يتم تسجيل البيانات من خلال اللينك https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index

 

ودعا محمد جبران وزير العمل، الشباب من سن 25 إلى 40 عاما، بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة المناسبة.







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