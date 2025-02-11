مجلس الدولة يعلن إطلاق "موقع إلكترونى" للمساهمة فى التطور التكنولوجى للتقاضى

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلنت أدارة مجلس الدولة اليوم، إطلاق الموقع الرسمى لمجلس الدولة، ذلك فى سبيل التطور التكنولوجى فى التقاضى.

وشهد المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، فعاليات احتفال نظمه مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

جاء الحفل بحضور وتشريف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب لفيف من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والوطنية، والمجالس القومية، وكبار رجال الدولة.

تضمنت الفعاليات تكريم عدد من قضاة مجلس الدولة المتميزين، بالإضافة إلى تكريم أسر المستشارين الراحلين، كما تم إطلاق الموقع الرسمي لمجلس الدولة، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية.

وخلال الحفل، هنّأ المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على تدشين الموقع الرسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030. كما شدد على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، ودورهما المشترك في دعم منظومة العدالة المصرية.