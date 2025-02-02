استشارى صدر يحدد مشروبا يهزم البرد.. يحسن التنفس ويعالج انسداد الأنف

كتبت مروة محمود الياس

دور البرد الذى يزورنا هذه الأيام، وتتكرر الإصابة به، والذى تتراوح أعراضه البسيطة بين الارتفاع الطفيف فى درجة حرارة الجسم، والسعال، وانسداد الأنف، مع السيلان والمخاط الأنفى، والبلغم، يمكن الوقاية منه بعدة نصائح منها التغذية السليمة، والراحة عند اللزوم، ونيل قسطا وافرا من النوم الجيد، مع الاهتمام بطبيعة السوائل -بجانب المياه- التي يمكن أن تحسن من التنفس والتعجيل بالشفاء، هذا ما أكده الدكتور ماهر الجارحى استشارى الباطنة والصدر، مستشفى حميات إمبابة.

مشروب الشاي الأخضر المفيد

مشروب الشاي الأخضر أحد أهم وأبرز المشروبات التي يمكن أن تساعدك خلال الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فهة يحتوى على مضادات أكسدة صحية تعزز من عوامل الاللتئام والشفاء السريع، فهو له الكثير من الفوائد الصحية أثناء نزلات البرد ومنها:

- تخفيف حدة السعال المتكرر.

- تخفيف لزوجة قوام المخاط الأنفى والصدرى.

- مذيب طبيعى للبلغم المتراكم خلال أدوار البرد.

- تقليل لزوجة البلغم العالية التي تتكون على جوانب الممرات الهوائية العلوية التنفسية، والتي تحد من القدرة على التنفس.

- يمكن الاستعانة بجانب هذا المشروب بمذيب بلغم دوائى بسيط المفعول لتأثير أقوى وفقا لرؤية الطبيب.

- اللزوجة الشديدة في الممرات التنفسية قد تكون سببا في تراكم البكتيريا والفطريات مما يزيد من الدور سوءا، وهو ما يحمينا منه الشاي الأخضر بصفته مشروبا مذيبا للبلغم .

- يحتوى على مضادات أكسدة تحسن من التنفس بشكل مريح.

- يقاوم الالتهابات المتكررة في الجسم.

- سيعزز المناعة ويقى من تكرار الإصابة بأدوار المرض والبرد المتكررة .

- يخلصك من العدوى نتيجة التخلص من الإفرازات والسوائل.

- تحسين حالة انسداد الأنف بشكل ملحوظ.

- مقوى ومنشط للجسم والصحة والطاقة العامة.

