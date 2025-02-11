فصل التيار الكهربائى اليوم عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا اليوم الثلاثاء عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات الأزهري وطريق الفيوم والزراعة.

وبحسب بيان القطاع، تقرر قطع الكهرباء "اليوم الثلاثاء" عن (جزء من شارع عزت غيضان من شركه الفيل حتى محطة الصرف ، محطة الصرف الصحي والجمعية الزراعية بالأزهري ، شارع المصرف يمين وشمال،كنيسة الأزهرى"الملاك ميخائيل" والمنطقة المجاورة ، أبراج صفا مكة ، جزء من شارع البشرى ، بنزينة التعاون على طريق ببا الزراعة بجوار موقف محى الدين.

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.