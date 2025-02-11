ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكى بجامعة بنها وتكريم الفائزين بـ280 ألف جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكى والذى نظمته الجامعة بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ "ISF"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة مروة نصر الدين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة مها صفوت عميد كلية الحاسبات الجامعة المصرية الصينية، والدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات دمياط، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الهاكاثون السنوى الذى تنظمه الجامعة يعد فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والتعاون لإيجاد حلول تُسهم فى تحسين وتطوير منظومة التعليم، مشيرا إلى ما تم تقديمه خلال هذا الهاكاثون من مشاريع وأفكار إذا تم استثمارها وتوظيفها بالشكل المناسب سيفتح أبوابًا واسعة نحو مستقبل مشرق، ليس فقط فى مجال التعليم، بل فى مختلف القطاعات، وسيكون له تأثير كبير على مستقبل التعليم والاقتصاد الوطنى والمجتمع ككل، لافتا إلى أن الجامعات كيانات كبيرة وبموارها المادية والبشرية يجب أن يكون لها دور مباشر وغير مباشر فى تحسين ونمو الاقتصاد الوطني.

وأشار "الجيزاوي"، إلى سعى جامعة بنها من خلال تنظيم "هاكاثون التعليم الذكي" تبنى أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز التعليم وتحقيق نقلة نوعية فى كيفية نقل المعرفة وتطوير المهارات، مضيفا أن التعليم أصبح فى هذا العصر الرقمى يتجاوز حدود الفصول الدراسية التقليدية، ليشمل بيئات تعليمية مبتكرة تدعم التعليم التفاعلى والتعلم الذاتى المستدام.

من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادى، أن جامعة بنها حريصة على إقامة "هاكاثون التعليم الذكي" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالى والبحث العلمى فى دعم التحول الرقمى بجانب السعى المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمى قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

وأوضح الدكتور شادى المشد، المدير التنفيذى للمعلومات أنه تم تكريم فرق الجامعات الفائزة فى مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي: التعليم عن بُعد، التفاعلية فى التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم، مشيرا إلى حصول الفرق الفائزة على جوائز مالية بإجمالى 280 ألف جنيه مقدمة من جامعة بنها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وفى نهاية الاحتفال قام الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والحاضرين بتكريم الفرق الفائزة فى مسارات الهاكاثون المختلفة.



الفرق الفائزة



الوفود المشاركة



تكريم الفرق الفائزة