تموين كفر الشيخ: ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، عدد من الحملات بمراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط كميات من اللحوم المجمدة والسمك والمخللات، مشتبه في صلاحيتهم.

وأسفرت عن 25 محضر نقص وزن، و 6 محاضر عدم نظافة، و5 محاضر مواصفات، و10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر متنوعة، كما تم ضبط 30 عبوة منظفات بدون فواتير، و30كجم زيت، وضبط 100 كجم سكر مجهول المصدر، وتحرير محضر سلع منتهية الصلاحية في سوبر ماركت عبارة عن 40 كيس مولتو و 14 قطعة بسكويت و 3 زجاجة راني و 18 علبة زبادي و 4 علبة جبنه دومتي، وضبط 20 كجم مخلل بدون بيانات بمحل سوبر ماركت.

كما تم ضبط 19 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وضبط 9 برميل جلوكوز زنه 300 كجم بدون فواتير واشتباه فى الصلاحية في مصنع عسلية وحلوى اطفال، وتحرر محضر رقم 1585 لسنة 2025، كما تم ضبط 150 لتر مخصبات زراعية في محل مخصبات زراعية - محضر رقم 2252 لسنة 2025.



جانب من الحملات التموينية



حملات تموينية على الأسواق