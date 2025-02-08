خطوة بخطوة.. إجراءات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تواصل الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، استقبال تظلمات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيًا، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع، ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط الآتي:

https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp



واتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع حين أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

ووفقًا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، بدأت إجازة نصف العام يوم 25 يناير، وتستمر حتى 6 فبراير الجارى، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام، ويعود الطلاب للفصل الدراسى الثانى 8 فبراير 2025.

وشددت المديرية على ضبط عمليات الإشراف اليومي داخل المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة من خلال مراجعة مخارج الطوارئ ووسائل الحماية داخل المنشآت التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة عبر تجهيز الوسائل التعليمية الحديثة التي تدعم جودة التدريس وتساعد على رفع مستوى التحصيل الدراسي.