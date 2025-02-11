اليوم السابع
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الطقس غدا الأربعاء.. شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق والصغرى بالقاهرة 10

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 02:28 م
الطقس غدا الأربعاء.. شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق والصغرى بالقاهرة 10 حالة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء 12 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد،  مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

والبحر الأحمر معتدل لمضطرب : ارتفاع الأمواج (2) : (3) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (2: 3) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

 







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