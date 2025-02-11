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الطقس اليوم الثلاثاء.. أجواء شديدة البرودة وأمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 08:00 ص
الطقس اليوم الثلاثاء.. أجواء شديدة البرودة وأمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة حالة الطقس فى مصر
كتب – محمود راغب

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة  تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

والبحر الأحمر معتدل: ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

 







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