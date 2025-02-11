احتفالا بعيد الحب.. متحف كفر الشيخ يعرض قطعة أثرية نادرة عن الحب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن متحف آثار كفر الشيخ، عن عرضه قطعة أثرية فريدة، احتفالاُ بعيد الحب، وهي عبارة عن قطعة نادرة عليها كتابات ونقوش باللون الأحمر لرجل وزوجته يمسكان يد بعضهما البعض وفوق رأسيهما كتابات هيروغليفية.

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إن القطعة صُنعت من الحجر الرملي وتعود إلى عصر الدولة القديمة، وعرض القطعة يأتي في إطار الاحتفال بمناسبة عيد الحب، مشيرا إلى أن العالم يحتفل في 14 من فبراير كل عام بعيد الحب ذكرى القديس فالنتين، وتاريخ عيد الحب يرجع إلى العصور الرومانية القديمة وعلى الرغم من ذلك فقد أصبح اليوم مناسبة عالمية تحتفل بها الثقافات المختلفة بطرق متنوعة.

وأضاف بالرجوع إلى التاريخ المصري القديم نجد أن المصريون القدماء قد قدسوا الحب وحافظوا على وجوده في حياتهم الأسرية والدينية والحياتية فكانوا أول من تفاخر بعاطفة الحب وخلدوها في عالم الأحياء على جدران معابدهم وأحجارهم، قال المصريون قديما عن الحب إنه هبة السماء تسكبه الطبيعة في كأس الحياة لتلطف مذاقها المرير.