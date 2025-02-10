هيئة الدواء تكشف عن تحاليل مهمة لمريض السكر يجب عملها.. إنفو جراف

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إن أدوية السكر تحتاج لمتابعة جيدة، مضيفة: "الطبيب المعالج يقوم بطلب بعض التحاليل المعملية وذلك للتأكد من أن الأدوية فعالة بالإضافة إلى اكتشاف الأعراض الجانبية مبكرا وتجنب المضاعفات".

وأضافت هيئة الدواء: التحاليل التى يقوم الطبيب بطلبها لمريض السكر تشمل :-

-مستويات السكر في الدم.​

-وظائف الكلى والكبد. ​

-صورة دم كاملة.​

واستكملت: في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​