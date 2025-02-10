مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 10-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء 6:57

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:17 صموعد صلاة الظهر 12:14موعد صلاة العصر 3:19موعد صلاة المغرب 5:42 مموعد صلاة العشاء 7:01 م.وقت صلاة الفجر 5:08موعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:11 مموعد صلاة المغرب 5:35 مموعد صلاة العشاء 6:53 م.

وقت صلاة الفجر 4:59

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:06 م

وقت صلاة المغرب 5:30 م

وقت صلاة العشاء 6:46 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:54