مصر للطيران تشارك فى معرض 2025 EMITT بإسطنبول

كتب محمود عبد الغني

في إطار اهتمام مصر للطيران الناقل الوطني المصري بزيادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، شاركت مصرللطيران في معرض شرق البحر المتوسط للسياحة والسفر فى دورته الثامنة والعشرين من خلال الجناح المصرى الذى ضم العارضين المصريين المشاركين بالمعرض، والذي انعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة اسطنبول بتركيا، وافتتح شريف فتحي وزير السياحة والأثار الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض 2025 EMITT.

و شاركت مصرللطيران في المعرض برئاسة أمنية الزاهد المدير الإقليمي لمصرللطيران باسطنبول، والتي حرصت علي عقد العديد من اللقاءات والمناقشات مع وكلاء السياحة والسفر المتواجدين بهدف زيادة عملاء مصرللطيران واستقطاب شركاء جدد، وقد شارك في الافتتاح سعادة السفير عمرو الحمامي سفير مصر لدي تركيا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والسفير حاتم الألفي القنصل العام لمصر في اسطنبول.

وحظى الجناح المصري بإقبال كبير من الزائرين لتصميمه المستوحى من عمارة الحضارة المصرية القديمة وما يقدمه من أنشطة تفاعلية تبرز التراث الثقافي المصري من الرسم بالحنة وعرض للأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري.