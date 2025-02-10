محافظ الدقهلية ومدير الأمن يفتتحان المنفذ 32 أمان لبيع السلع المخفضة بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء حسام عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، منفذ "أمان" رقم 32 علي مستوي المحافظة، وذلك بشارع الجيش أمام استاد المنصورة، وأمام مسجد الزراعيين.

شارك في حضور الافتتاح العديد من قيادات المديرية والمحافظة والتموين واللواء حسين عيطة رئيس مجلس إدارة أمان للاسثمار واللواء سامح عبدالفتاح، مشرف منافذ "أمان" بالدقهلية، وحضور العقيد دكتور شريف علي البلعوطي، مدير منافذ أمان والمعارض والتموين بمديرية أمن الدقهلية.

وأكد اللواء"مرزوق" أن الحكومة لا تألو جهدا في توفير الحزم الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة بجميع المنافذ.

وأضاف اللواء "مرزوق" أننا لن نتردد في اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال التلاعب باسعار السلع المعروضة للبيع بكافة المنافذ علي مستوي المحافظة، وقدم الشكر والتقدير لوزارة الداخلية علي مساهمتها في تنفيذ منافذ امان لبيع السلع بأسعار مخفضة في اطار مبادرة "كلنا واحد" بالدقهلية.

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء المنافذ علي مستوي مدن وقري المحافظة، تنفيذا لخطة الانتشار والوصول لكافة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة، كما أن منافذ "أمان" هي منافذ ثابته ومتواجده بصفة مستمرة أمام المواطنين، ويتواجد بها جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة أمام المواطنين حيث تصل نسبة الخصم الي 35% بمناسبة عيد الشرطة وعيد الدقهلية القومي وشهر رمضان المعظم.

جاء ذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "كلنا واحد" واستمرارا لخطة وزارة الداخلية للتوسع في إقامة منافذ ثابته، لبيع السلع الغذائية بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة، أمام المواطنين علي مستوي محافظات الجمهورية.