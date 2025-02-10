اليوم السابع
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محافظ الجيزة يشارك طالبات مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى حصة مادة اللغة العربية

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:23 ص
محافظ الجيزة يشارك طالبات مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى حصة مادة اللغة العربية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، طالبات مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، حصة مادتي اللغة العربية، واللغة الفرنسية.

جاء ذلك ضمن جولة ميدانية موسعة، يجريها، محافظ الجيزة، يرافقه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، بعدد من مدارس المحافظة، لتفقد انتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وبدأ المحافظ، جولته، صباح اليوم، بزيارة مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس، للوقوف على انتظام سريان العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني.

وحرص المحافظ، على مشاركة طالبات المدرسة، حصة مادة الرياضيات، وحصة أخرى عن المشروعات القومية والتنموية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

 

 

 







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