محافظ الجيزة يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة شبرامنت الإعدادية بمركز أبو النمرس.. فيديو

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يرافقه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قبل قليل، مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس، للوقوف على انتظام سريان العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني.

وأعلن محافظ الجيزة، دخول 12 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات للمنظومة التعليمية بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وذلك فى إطار حرص المحافظة على التوسع فى إنشاء المدارس لمواجهة وتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المدارس تتنوع ما بين إنشاء جديد وإحلال جزئي وتوسعة، وذلك بتكلفة تصل إلى 265 مليون جنيه، حيث توفر 370 فصل دراسي جديد للطلاب يساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية.

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أى مخلفات او إشغالات وتمشيط دورى لها.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكيد على الإدارات التعليمية بتنفيذ الإجراءات الوقائية التى يجب اتخاذها بالمدارس ضد أى أمراض وفيروسات، وذلك من خلال توعية الطلاب وأولياء الأمور عن طريق التعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه فى طابور الصباح وإقامة ندوات بالاستعانة بأطباء متخصصين للتوعية.