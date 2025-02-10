محافظ الجيزة يتفقد انتظام الدراسة بمدارس إدارة الدقى التعليمية.. فيديو

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يرافقه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قبل قليل، انتظام الدراسة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة لإدارة الدقي التعليمية.

جاء ذلك ضمن جولة ميدانية موسعة، يجريها، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، بعدد من مدارس المحافظة، لتفقد انتظام سير العملية التعليمية بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن محافظ الجيزة، دخول 12 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات للمنظومة التعليمية بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وذلك فى إطار حرص المحافظة على التوسع فى إنشاء المدارس لمواجهة وتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المدارس تتنوع ما بين إنشاء جديد وإحلال جزئي وتوسعة، وذلك بتكلفة تصل إلى 265 مليون جنيه، حيث توفر 370 فصلا دراسيا جديدا للطلاب يساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية.