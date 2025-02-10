محافظ الجيزة يتفقد مدرسة العجوزة الثانوية ويشارك الطالبات حصصهم الدراسية

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يرافقه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قبل قليل، انتظام الدراسة بمدرسة العجوزة الثانوية بنات.

جاء ذلك ضمن جولة ميدانية موسعة، يجريها، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، بعدد من مدارس المحافظة، لتفقد انتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وبدأ المحافظ، جولته، صباح اليوم، بزيارة مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس، ثم مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي.

وحرص المحافظ، على مشاركة طالبات المدارس، الحصص الدراسية، لمواد الرياضيات، واللغة العربية، واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى حصة عن المشروعات القومية والتنموية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأعلن محافظ الجيزة، دخول 12 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات للمنظومة التعليمية بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وذلك فى إطار حرص المحافظة على التوسع فى إنشاء المدارس لمواجهة وتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المدارس تتنوع ما بين إنشاء جديد وإحلال جزئي وتوسعة، وذلك بتكلفة تصل إلى 265 مليون جنيه، حيث توفر 370 فصل دراسي جديد للطلاب يساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية.