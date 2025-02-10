علاج السكر.. طرق طبيعية تساعد على ضبط نسبته فى الدم

كتبت مروة محمود الياس

مرض السكر أحد أهم الأمراض المزمنة، وأكثرها شيوعا، وينتج مرض السكر من النوع الثانى، وفقا لتقرير نشر في موقع stamfordhealth، من الكثير من العوامل المسببة له، والتي ترفع فرص الإصابة به، خاصة إذا كان هناك استعداد لهذه الإصابة، ومن بين هذه العوامل عدم تناول الطعام الصحى والإفراط في تناول السكريات والدهون والطعام الدسم، فضلا عن الكسل والخمول وقلة الحركة، إضافة إلى الإجهاد العاطفى الحاد، مع السموم المتراكمة في الجسم، مع السهر وقلة ساعات النوم والإجهاد الحاد، كل هذه العوامل إذا توفر لها العامل الورائى كانت سببا في الإصابة بالسكر من النوع الثانى.

علاج السكر بطرق طبيعية



هناك بعض الطرق التي تساعد في علاج مرض السكر، والتي تخفض من نسبته في الدم، بشكل عام، هذه العلاجات الطبيعية المنزلية، لا بد أولا من أن تستشير طبيبك قبل أن تتناولها والتي من أهمها:

الألياف



تناول الألياف يقلل تدريجيا من تركيزات السكر في الدم، فضلال عن أن الألياف ومكملاتها، تعمل على تحسين الهضم، وتحسين التمثيل الغذائي، مما يعزز من الصحة العامة، وتحسين نسب السكر في الدم، وكذا تقليل حدة الالتهابات والكوليسترول كذلك.

القرفة



بإضافتها إلى الطعام أو تناولها كمشروب صحى، فهى تعزز من علاج السكر وخفض نسبته في الدم تدريجيا، وكذا الكوليسترول في الدم.

الحلبة



أحد أهم المشروبات التي تحسن من مستويات السكر في الدم، وكذا تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وخفض مستويات الهيموجلوبين السكرى.

الزنك



يجب الاهتمام بتناول جرعات من مكملات الزنك وفقا لرأى المختص، أو تناول الأطعمة التي تحتوى على كم من الزنك، وذلك لأهميته في خفض نسب السكر في الدم، وتقليل مضاعفاته، مثل الحبوب، والمكسرات، منتجات الألبان، واللحوم خالية الدهن.