ضبط 8.5 طن أغذية منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص فى طوخ بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، مرورا مفاجئا على أحد مخازن المواد الغذائية المترامية الأطراف بقرية أجهور الكبري التابعة لمركز طوخ، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناءا على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة الصحية على جميع متداولي الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم ضبط 8 أطنان ونصف أغذية متنوعة منتهية الصلاحية وبعضها غير مدون عليها تاريخ انتاج، هذا وقد تم سحب عينات عشوائية من المنتجات الموجودة وإرسالها للفحص بالمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

وتابعت المديرية، أنه تم تحرير محضر لعدم استيفاء المطعم للشروط الصحية، كما تم تحرير محاضر للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية، وأيضا تم التوصية بغلق المخزن لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية يرتقي إلي حدوث خطرا داهما على الصحة العامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف كلا من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية؛ ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحملة مكتب أغذية قها محمد عبد النبي رئيس المكتب، ومحمد بكري، ومحمد سيد مفتشو الأغذية.